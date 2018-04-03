Путин: удивляет скорость, с которой раскрутили антироссийскую кампанию

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер отметил, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль, о чем заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Даун. Кроме того, по его словам, Скотланд-Ярд заявил официально о том, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования.

"Наконец, вот только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, это в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения. В том, числе не могут сказать, что это вещество произведено в Российской Федерации", — сказал Путин.

"В этой связи… вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания", — добавил Путин.