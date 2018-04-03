Более пяти тысяч человек приняли участие в акциях националистов в Киеве

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Около 5,5 тысячи человек приняли участие в марше и митинге украинских националистических партий в центре Киева, мероприятия прошли без нарушений, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Во вторник сторонники украинских националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела), а также запрещенной в РФ организации "Правый сектор" провели марш против олигархов у зданий кабмина и парламента. Они потребовали от премьера и спикера Верховной рады принять пакет законопроектов против "власти олигархов". Позже националисты провели митинг против "влияния олигархов на государственную власть" у здания администрации президента Украины в Киеве.

"По приблизительным подсчетам, участие в акциях в центре Киева приняли почти 5,5 тысячи граждан… Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей грубых нарушений правопорядка не зафиксировано", — говорится в сообщении.