Демонстрация железнодорожников в Париже переросла в беспорядки

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости. Демонстрация парижских железнодорожников переросла в массовые беспорядки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Группа молодых людей, одетых в черное и с масками на лицах, начала крушить витрины магазинов и офисов по пути движения колонны.

Демонстранты бросают в полицейских бутылки, переворачивают урны.

Силовики применили против погромщиков дубинки. Ранее сообщалось, что в толпе жгут файеры и бросают петарды.

Демонстранты выступают против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF. Они объявили о затяжной забастовке, которая стартовала во вторник от Восточного вокзала в Париже.

Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

К железнодорожникам присоединились уборщики мусора и студенты. Первые выступают против тяжелых условий труда и требуют досрочного выхода на пенсию. Студенты же не согласны с изменением системы поступления в университеты.

В регионе Иль-де-Франс отменено большое количество скоростных поездов TGV, региональных TER и пригородных поездов RER.

Забастовка, по некоторым данным, может продлиться три месяца — до 28 июня. Если не удастся достичь согласия с правительством, работники железных дорог намерены бастовать каждую неделю в режиме два дня через три, в общей сложности — 36 дней.



