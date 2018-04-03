В Париже стартовали протесты железнодорожников против реформы

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Демонстрация железнодорожников, выступающих против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF и объявивших о затяжной забастовке, стартовала от Восточного вокзала в Париже, в толпе жгут файеры, улица полна дыма, передаёт корреспондент РИА Новости.
В самом начале колонны обособленно идёт группа людей, одетых в черное и с масками на лице.
Участники акции начали собираться у Восточного вокзала как минимум за два часа до начала шествия. Играла музыка разных стилей.
"Мы все вместе должны бороться и вместе должны выиграть", — кричал в громкоговоритель один из участников акции в момент сбора демонстрантов.
Ещё до старта шествия кто-то начал жечь файеры, и в какой-то момент улица была задымлена. Кто-то бросал петарды.
Один из близлежащий супермаркетов предусмотрительно решил закрыться на время акции.
Реформа железнодорожной компании, являющейся монополистом во Франции, предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который даёт ряд льгот. Некоторые железнодорожники опасались, что реформа SNCF может привести к её приватизации. Однако во французском правительстве опровергают такой план. Во вторник министр транспорта Франции в очередной раз заверила, что приватизация компании проводиться не будет и подчеркнула, что ряд из организаторов забастовки распространяют неверную информацию и пытаются перевести дебаты в политическую плоскость.
Ожидается, что забастовка, организованная французскими профсоюзами CGT, Unsa и CFDT может продлиться почти три месяца — до 28 июня. Если не удастся достичь согласия с правительством, работники железных дорог намерены бастовать каждую неделю в режиме два дня через три, в общей сложности – 36 дней.