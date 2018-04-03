Израиль отменил соглашение с ООН о мигрантах из Африки

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отменяет представленную накануне инициативу, которая предполагала легализацию присутствия в стране тысяч африканских мигрантов с релокацией остальных в западные страны.

На встрече с жителями южного Тель-Авива, недовольных присутствием в их районе выходцев из Судана и Эритреи, глава правительства пообещал продолжить поиск альтернативных путей решения проблемы.

"За последние 24 часа я провел консультации с министром внутренних дел Арье Дери, представителями профессионального сообщества и делегатами жителей южного Тель-Авива… В результате я решил отменить соглашение, оценив его преимущества и недостатки", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

"Мы продолжим поиск дополнительных решений", — добавил он.

Отмененный проект был разработан совместно с Агентством ООН по делам беженцев. Он предполагал переселение порядка 16 тысяч африканцев в развитые страны, такие как Канада, Германия или Италия. Власти Израиля собирались легализовать присутствие у себя примерно такого же количества мигрантов с равномерным распределением их по стране и помощью в трудоустройстве.

Инициатива должна была заменить более ранний проект принудительного выдворения африканцев в Руанду, которая, как объяснял накануне Нетаньяху, отказалась их принимать.