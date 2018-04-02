На Украине объяснили, почему вызвали в суд погибшего ополченца Гиви

Прощание с командиром батальона Сомали Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке. Архивное фото

Прощание с командиром батальона Сомали Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызвал на заседание погибшего командира батальона ополчения самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", так как официальных документов, подтверждающих его смерть, нет, сообщается на странице суда в Facebook.

В суде пояснили, что смерть обвиняемого является основанием для закрытия дела, однако в соответствии с украинским законодательством она подтверждается свидетельством, которое выдается органами регистрации актов гражданского состояния.

"На данный момент ни обвинение, ни защита не представили соответствующего свидетельства", — говорится в записи.

Кроме того, факт смерти может быть установлен решением суда, однако лишь после заявления заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве.

"Таким образом, имеет место ситуация, в которой Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство и поэтому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого ", — пояснили в суде.

Заседание назначено на 5 апреля. Толстых обвиняют в террористическом акте. Судебную повестку опубликовали 30 марта в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. Глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что все причастные к убийству Гиви установлены.