ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Причастные к убийству командира батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", установлены, сообщил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году", — сказал Захарченко.

По его словам, некоторые взятые под стражу причастны и к убийству комбата ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель", рассматривалась также версия о подрыве бомбы. Командир батальона "Спарта" Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года, когда в лифте его дома сработало взрывное устройство. Власти ДНР считают оба случая терактами, организованными украинскими спецслужбами.