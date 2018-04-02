США уничтожили пять боевиков в Сомали

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США уничтожили пятерых боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб* в ходе операции в Сомали, сообщается в понедельник в пресс-релизе Африканского командования ВС США.

По его данным, авиаудар был нанесен 1 апреля в центральной провинции Гальгудуд. Был уничтожен автомобиль террористов. Жертв среди мирного населения, по предварительным данным, нет.

Операция проводилась по согласованию с федеральными властями Сомали, заявляет командование.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещена в России