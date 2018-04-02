Лавров обвинил западные страны в "откровенной лжи" по "делу Скрипаля"

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 2 апреля 2018

МИД РФ Сергей Лавров и МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 2 апреля 2018

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Великобритания, США и их союзники, прибегают к откровенной лжи и дезинформации в "деле Скрипаля", заявил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Бангладеш.

По словам главы внешнеполитического ведомства, эти государства "отбросили все приличия".

Министр подчеркнул, что Россия будет и дальше настаивать на том, что любые утверждения нужно подкреплять доказательствами.

По его словам, по этому делу остается много вопросов, на которые Британии предстоит ответить.

Министр также в очередной раз подчеркнул, что у России не было никакого мотива совершать это преступление. По его словам, "дело Скрипаля" может быть выгодно британским спецслужбам и правительству.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. Никаких доказательств этому нет. Россия обвинения в свой адрес категорически опровергает.