Казахская полиция объяснила обыски в редакции Forbes

АЛМА-АТА, 2 апр – РИА Новости. Следственные действия в редакциях двух казахстанских СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации, сообщила в понедельник пресс-служба городского департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты.

Ранее журнал Forbes Kazakhstan и интернет-сайт ratel.kz сообщили об обысках и задержании ряда сотрудников СМИ, в частности, заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, главного редактора сайта ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой.

"30.03.2018 года в ДВД города Алма-Аты с заявлением обратился гражданин К. в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 274 части 3 УК Республики Казахстан. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", — говорится в сообщении полиции.

В свою очередь, главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов на своей странице в Facebook сообщил, что заявление в правоохранительные органы подал казахстанский бизнесмен Зейнулла Какимжанов, ранее судившийся с обоими изданиями. По словам Аукенова, соответствующий документ журналистам предъявил один из полицейских, проводивших обыск.

Какимжанов — бизнесмен, в разное время работал на различных государственных должностях. Занимал пост министра финансов Казахстана, был помощником президента республики.