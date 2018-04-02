В деле Скрипалей появилась версия об "отравленной гречке"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полиция подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234, сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, правоохранители допросили знакомую Скрипалей, которая является сотрудницей крупной медицинской компании и может быть причастна к перевозке предположительно отравленной крупы.

Отмечается, что Скрипаль попросил свою дочь Юлию привезти из России кашу, лавровые листья и специи, но та забыла сделать покупки и попросила об этом свою подругу, летевшую в Великобританию другим рейсом. Отмечается, что знакомая Юлии работает в медицинской компании. Ее допросила полиция.

Как сообщает издание, правоохранители не исключают, что отравляющее вещество могло находиться, в частности, в крупе.

Как подчеркивают эксперты, такое вещество как "Новичок" нельзя провезти в самролете незаметно. Так, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что версии СМИ о перевозке яда "в чемодане" маловероятны, поскольку он обладает резким запахом и мгновенным действием. По его словам, такие нервно-паралитические газы убивают в течение двух-трех минут.

Четвертого марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Кремль это категорически отрицает. Никаких доказательств причастности России к этому инциденту нет. Президент Владимир Путин ранее заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.