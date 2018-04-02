Большинство отравившихся мороженым в Казахстане выписали из больницы

АСТАНА, 2 апр — РИА Новости. Большинство госпитализированных в результате массового отравления мороженым в Шымкенте (на юге Казахстана) выписаны из больницы, сообщила в понедельник пресс-служба акима (губернатора) Южно-Казахстанской области.

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана сообщил 30 марта, что в инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. Госпитализация потребовалась 41 обратившемуся (среди них 20 детей), 20 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. Полиция начала расследование массового отравления.

По данным пресс-службы акима, губернатор Жансеит Туймебаев 1 апреля посетил Шымкентскую городскую инфекционную больницу, где ознакомился с состоянием пациентов.

"В настоящее время 38 пациентов выписаны, а остальные получают соответствующее лечение. Из-за сложившейся ситуации по поручению акима области была создана специальная рабочая группа, начата служебная проверка. Состояние пациентов находится на контроле у областного управления здравоохранения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Указывается, что, "по мнению специалистов, острая кишечная инфекция вызвана несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований". В настоящее время проводится дополнительная экспертиза.