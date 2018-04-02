Нетаньяху вновь посоветовал Эрдогану "не читать нравоучения"

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова напомнил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, что ему не стоит читать нравоучения, пока тот "оккупирует Северный Кипр и уничтожает гражданское население в Африне".

Ранее турецкий и израильский лидеры обменялись рядом обвинений. Так, Эрдоган публично назвал действия израильтян "бесчеловечной атакой". Нетаньяху отверг обвинения, заявив, что "самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население". После чего Эрдоган осудил Нетаньяху за слова о преступлениях ВС Турции против гражданского населения и обвинил Тель-Авив в проведении политики террора.

"Эрдоган не привык к тому, что ему отвечают. Ему стоит начать привыкать. Не тому, кто оккупирует Северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях", — говорится в русскоязычном аккаунте Нетаньяху в Facebook.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.