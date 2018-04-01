В Сомали двое чиновников погибли при атаке боевиков

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два чиновника стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа.
Помимо атаки на районных чиновников, в воскресенье боевики группировки напали на военную базу миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в городе Буламарер, миротворцам удалось отразить удар, говорится в сообщении.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов")*, имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.