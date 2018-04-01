Записанные в генконсульство США в Петербурге получили СМС об отмене записи

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Записанные на подачу документов в генконсульство США в Санкт-Петербурге для получения американской туристической визы по упрощенной процедуре получили уведомления об отмене записи.
"Ваша запись на интервью в Санкт-Петербурге была отменена. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте www.ustraveldocs.com", — говорится в сообщении на английском языке, присланном с официального сайта по обращению за визой США.
На другую дату соискатели визы должны записываться заново, при этом в данный момент свободных дат нет.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны были не позднее 31 марта.