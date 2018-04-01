Записанные в генконсульство США в Петербурге получили СМС об отмене записи

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Записанные на подачу документов в генконсульство США в Санкт-Петербурге для получения американской туристической визы по упрощенной процедуре получили уведомления об отмене записи.

орреспондент РИА Новости, записанный на подачу документов в консульство США в Санкт-Петербурге, получил уведомление об отмене записи. Упрощённый порядок получения туристической/деловой визы США В1/В2 действует для тех, кто раньше уже получал такую визу и срок ее действия истек менее 11 месяцев назад.

"Ваша запись на интервью в Санкт-Петербурге была отменена. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте www.ustraveldocs.com", — говорится в сообщении на английском языке, присланном с официального сайта по обращению за визой США.

На другую дату соискатели визы должны записываться заново, при этом в данный момент свободных дат нет.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В понедельник, 26 марта, власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны были не позднее 31 марта.