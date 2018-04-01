Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Микроавтобус Freightliner с последними дипломатическими сотрудниками в ночь на воскресенье покинул здание бывшего генконсульства США в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в субботу около 19.25 мск со здания американского генконсульства на Фурштадтской улице был снят государственный флаг США. Около 22.00 в здание вошла группа людей. Во время ожидания, пока перед ними открывались ворота во внутренний двор, дежуривший на месте полицейский по рации кому-то доложил: "Комиссия по приему здания".

Как передает корреспондент РИА Новости, во время нахождения комиссии по приему в здании вблизи него стоял с заведенным мотором белый микроавтобус Freightliner. В 23.25 несколько человек показались за стеклом входных дверей. Один мужчина открыл изнутри дверь и проверил работу замка. В 23.40 группа из 5-7 человек, предположительно, американских дипломатов, вышла из здания. После этого входная дверь была закрыта изнутри. Вышедших увез микроавтобус Freightliner. Следом здание покинула часть комиссии по приему здания.

Один из находившихся возле здания мужчин в штатском сообщил журналистам, что комиссия завершила работу, в здании остаются технические сотрудники консульства. По его словам, здание приняла управляющая организация ГУП "Инпредсервис", городское предприятие, занимающееся обслуживанием иностранных представительств.

"В 22 часа по согласованию с МИДом дипломаты покинули здание", — сказал мужчина, после чего сел в полицейский автомобиль.

Полицейский, дежуривший у входа, подтвердил РИА Новости, что на внутренней территории не осталось автомобилей дипмиссии.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.