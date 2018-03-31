Антонов назвал высылку российских дипломатов из США неудачным решением

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал неудачным решением высылку российских дипломатов из США на фоне "дела Скрипаля".

"Этот выбор был неудачным. Мы все еще уверены, что только тесное взаимодействие между нашими странами может помочь поддержать стратегическую международную стабильность и найти взаимовыгодные ответы глобальным и региональным вызовам", — заявил Антонов в выступлении, запись которого опубликовало посольство РФ в США в Twitter

По словам Антонова, десятки российских дипломатов, которые покидают Соединенные Штаты, "не являются врагами США". "Американские власти выслали друзей США. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных областях", — добавил посол.

"Отношения между обычными людьми не должны пострадать. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы у американцев не было никаких проблем с поездками в Россию. Как только американцы посетят Россию, они поймут, почему мы так любим ее и почему мы так гордимся нашей родиной", — подчеркнул дипломат.

Первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, в субботу покинула посольство РФ и выехала в аэропорт Вашингтона. В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли два самолета. Один из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберёт 14 семей.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.