В ДНР обвинили Киев в срыве "пасхального" перемирия

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Киев сорвал объявленное 30 марта в Донбассе перемирие в течении первых суток, заявил в субботу журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"К сожалению, приходится констатировать факт беспрецедентного срыва украинской стороной перемирия в первые же сутки. За первые 11 часов введенного "пасхального" перемирия киевские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня, применив тяжелое вооружение, которое, согласно минским договоренностям, должно было быть отведено", — сказал Якубов.

Глава представительства ДНР в СЦКК напомнил, что Киев распространяет некорректные данные о нарушениях в Донбассе.

"При этом украинская сторона продолжает практику дезинформирования и подачи разного количества нарушений через СММ ОБСЕ и через СМИ. Так, с начала "пасхального" перемирия украинская сторона в СЦКК подала 16 фактов нарушений тишины, якобы имевших место со стороны ВС ДНР, тогда как на странице пресс-центра штаба так называемого "АТО" украинская сторона в СЦКК обнародовала цифру 32", — отметил Якубов.

В ведомстве призвали специальную мониторинговую миссию и страны-гаранты осудить срыв Киевом очередного перемирия. "Призываем СММ ОБСЕ и страны-гаранты осудить срыв "пасхального" перемирия украинской стороной и принять все возможные меры в этой связи", — сказал Якубов.

В минувшую пятницу, 30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.