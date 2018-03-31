В ДНР заявили, что силовики похитили ополченца

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Украинские силовики похитили ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики и вывезли его на территорию, контролируемую властями Украины, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Двадцать шестого марта военнослужащий ДНР должен был вернуться из увольнения в расположение части, однако по дороге он был выкран лицами, тесно связанными с боевиками сил специальных операций ВСУ, о чем говорят выводы по итогам оперативно-разыскных мероприятий", — сказал представитель ведомства.

"В настоящее время военнослужащий находится на территории, подконтрольной украинскими властями, к нему применялись пытки. Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен", — добавил он.