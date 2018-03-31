Силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики было выпущено 27 мин разного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: по состоянию на 31 марта 00:00 (мск) общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что по территории республики было выпущено 27 мин калибром 82 и 120 миллиметров, также применялось и другое вооружение.

"Донецкое направление: минометы 82 мм — шесть мин; Горловское направление: минометы 82 мм — четыре мины; Мариупольское направление: минометы 120 мм — пять мин, 82 мм — 12 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 194 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.