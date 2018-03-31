Памфилова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за выборов в Крыму.

"Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения "выборов президента РФ в Крыму в 2018 г". Участник пропагандистского форума "Таврида 2014", — говорится на сайте "Миротворец" о причинах ее занесения в список.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.