Трамп провел с Эрдоганом телефонные переговоры

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре региональные события и стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил журналистам, что Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран.

"Оба лидера выразили поддержку продолжающимся усилиям по расширению сотрудничества между двумя странами, продвижению общих интересов в качестве союзников по НАТО и работе над вопросами, затрагивающими двусторонние отношения", — говорится в сообщении.

Отношения между двумя странами в последние годы складываются непросто в первую очередь из-за "курдского вопроса": США в Сирии и Ираке оказывают военную помощь курдским формированиям в борьбе с террористами, а Турция в свою очередь считает эти формирования террористическими и проводит против них операцию в районе сирийского города Африн.