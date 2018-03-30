Антонов оценил предложение организовать российско-американский саммит

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Американское предложение организовать саммит РФ и США является позитивным сигналом со стороны Вашингтона, для президентов настало время обсудить состояние двусторонних отношений, заявил в интервью телеканалу NBC посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, в ходе последнего телефонного разговора лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "обсуждали возможную встречу между ними".

"Было предложение организовать саммит. Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США, что настало время для президентов сесть (за стол переговоров — ред.) обсудить состояние наших отношений и обсудить, как стабилизировать (ситуацию — ред.)", — отметил Антонов.

Он также выразил разочарование тем фактом, что РФ и США не провели полноформатный саммит летом 2017 года в Дананге, во Вьетнаме.