Силовики семь раз за день открывали огонь, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики семь раз в течение пятницы обстреляли территорию самопровозглашенгой Донецкой народной республики с использованием минометов, гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия, заявил журналистам руководитель совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"С 9.35 до 17:40 ВСУ семь раз открывали огонь по территории ДНР. Обстрелы были зафиксированы на юге и севере республики, а также в пригородах и окраинах Донецка. При обстрелах силовики использовали бронетехнику, минометы, гранатометы. Было выпущено десять мин калибром 82 и 120 миллиметров, сделано 12 выстрелов из БМП и 82 выстрела из АГС", — заявил Якубов.