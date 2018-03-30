В генконсульство США в Петербурге доставили более 20 коробок с пиццей

Служебный автомобиль у здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге. 30 марта 2018

Служебный автомобиль у здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге. 30 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. К зданию генерального консульства США в Санкт-Петербурге доставили 21 коробку с пиццей, передает корреспондент РИА Новости.

К зданию подъехал легковой автомобиль, который доставил пиццу. Из внутреннего двора вышел сотрудник консульства с тележкой, на которую были погружены коробки.

На данный момент возле здания консульства нет ажиотажа, дежурит много представителей прессы, в том числе, разных телеканалов.

За последние 15 минут из внутреннего двора консульства выехал один легковой автомобиль и въехал внедорожник.

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

Утром в пятницу автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генконсульства в Петербурге.