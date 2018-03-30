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Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Сюжет:
Высылка американских дипломатов из России (30)
14:0030.03.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСотрудники консульства выходят из здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге. 30 марта 2018Сотрудники консульства выходят из здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге. 30 марта 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Около 11.20 из здания генконсульства США на Фурштатской улице начали выносить коробки, пакеты и мебель.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу у здания МИД РФ. Март 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании
Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

Территорию генконсульства покинули по меньшей мере четыре внедорожника с дипномерами. Также сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания консульства три желтых мешка.

Генконсульство должно быть закрыто до субботы.

Дипломатические шаги

В четверг Москва заявила о высылке 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге и закрытии генконсульства США в Петербурге.

Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля.

Резиденция посла США в России - Спасо-Хаус. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жириновский предложил лишить посольство США здания Спасо-Хаус в Москве
Это стало ответной мерой на решение властей США выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства также объявили о высылке российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

В начале марта в британском Солсбери нашли без сознания работавшего на британские спецслужбы экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Проиграют россияне

Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Кремле прокомментировали заявления США о "дипломатической войне"
В Госдепартаменте уже прокомментировали решение закрыть генконсульство США в Петербурге. Дипломаты отмечают, что это отразится, прежде всего, на самих россиянах, которым нужна виза для поездок в США.

Официальный представитель ведомства Хезер Науэрт напомнила, что генконсульство в Петербурге занималось, в том числе, выдачей виз россиянам и проведением собеседований с ними.

"Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы", — сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне не знают, почему Москва решила закрыть именно генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме считают решение о высылке американских дипломатов правильным
В свою очередь, в Кремле заявили, что не согласны с оценкой о неоправданности реакции Москвы на высылку российских дипломатов из США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на "недружественные, неконструктивные, незаконные действия <…>, совершенные Вашингтоном".

Как это повлияет на турпоток

В Санкт-Петербурге не ожидают серьезного падения туристического потока после закрытия генерального консульства США.

Как считает председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, это не станет глобальной проблемой.

"Потому что, например, в части, касающейся американских туристов, они приезжают в наш город в превалирующем большинстве на борту круизных судов. Это их традиционный вид путешествия, они прибывают сюда на 72 часа без виз. С этой точки зрения поток не упадет", — отметил он.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
Россия идет по пути самоизоляции, заявили в Госдепе
По его мнению, выездной турпоток из Петербурга в США снизится из-за того, что будет сложнее получить визу.

Получение американской визы для россиян, как и российской визы в Америке "представляло в некоторой степени сложность для одной и другой стороны", заключил Мушкарев.

Дипломатическая часть холодной войны

Как считает директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов, когда США высылали российских дипломатов, они просчитывали возможные ответные меры.

"В международных делах, в таком тонком вопросе, как дипломатическая служба, всегда учитывается реакция партнера на любые санкции. Возможно, они считали, что будет закрыто консульство не в Санкт-Петербурге, а, допустим, в Екатеринбурге", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эксперт отметил ухудшение российско-американских отношений
По его словам, пока непонятно, как будет дальше развиваться дипломатическая часть нынешней "холодной войны".

"Не думаю, что очередные шаги, какие-то новые санкции со стороны США последуют прямо немедленно", — добавил эксперт.

Он добавил, что ответного шага американских властей можно ждать к лету.

Опрос в Твиттере

Кроме того, во вторник пользователи сети Twitter в ходе опроса, организованного посольством России в США, проголосовали за закрытие генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге: за это решение высказалась почти половина респондентов — 47 процентов.

Как следует из итогов голосования, чуть меньше (35 процентов респондентов) высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, 18 процентов — за закрытие дипмисии во Владивостоке. Всего в голосовании участие приняли 57,5 тысячи человек. Сообщение было ретвитнуто 2,9 тысячи раз.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
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Высылка российских дипломатов и ответные шаги
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