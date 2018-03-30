Из генконсульства США в Петербурге начали вывозить коробки и мебель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Мебель и коробки начали выносить из здания генконсульства США в Санкт-Петербурге, которое должно быть закрыто до субботы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что территорию генконсульства покинули по меньшей мере четыре внедорожника с дипномерами. Также сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания консульства три желтых мешка.
На месте дежурили три полицейских автомобиля, которые прибыли после задержания мужчины, бросившего стакан с кофе в здание консульства. Позже мужчину увезли.
В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.