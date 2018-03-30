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NBC: Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений

11:3330.03.2018
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© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что США готовы к гонке вооружений. Об этом он, по информации телеканала NBC, сказал во время телефонного разговора 20 марта.

Здание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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США хотят устроить в России "цветную революцию", считает депутат Госдумы
"Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу", — отметил Трамп.

Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. После разговора президент США отметил, что ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля, и добавил, что этот вопрос он хочет обсудить на встрече с Путиным, которая пройдет в "ближайшем будущем".

Только ассиметричный ответ

Эксперты уверены, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений с США.

"Уже было заявлено, что мы сокращаем военные расходы", — заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

По его мнению, при необходимости Москва ответит асимметрично новым вооружением.

"Новые образцы оружия, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, как раз и являются примером асимметричного ответа", — заключил эксперт.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Политолог: Россия показала, что может создавать самое передовое оружие
В свою очередь, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik заявил, что Россия никогда не стремилась подстегнуть гонку вооружений, скорее наоборот.

"Такой задачи у нас нет. То оружие, которое мы создаем, это оружие защиты", — сказал он.

Он отметил, что гонку вооружений затевать бессмысленно, "так как Россия не станет легкой добычей".

"Все без исключения шаги нашей страны в этой сфере были ответной реакцией на действия США", — отметил политолог.

Кроме того, Шаповалов подчеркнул, что новый виток противостояния выльется в серьезные финансовые потери для самих США — и в Вашингтоне должны это понимать.

По его мнению, сейчас США достаточно сильно отстают от России в ряде сфер.

"Россия к этим действиям США готова, но не она является инициатором и сторонником идеи гонки вооружений", — заключил Шаповалов.

Новое оружие

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Архивное фото
© Минобороны РФ
"Мы беззащитны": в США признали превосходство гиперзвукового оружия России
Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Чуть позже — в интервью в фильме "Миропорядок-2018" — Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Донской
Самое забавное, что все, что делается и будет делаться против России, делается в том числе и на деньги самой России, которые "великие" умы правительства вкладывают в экономику сша.
11:48
30.03.2018
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santalainen.s
А Путин делал это молча...
11:49
30.03.2018
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