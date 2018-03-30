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Политолог: не Россия является инициатором гонки вооружений

09:0230.03.2018
(обновлено: 09:04 30.03.2018)
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собраниюДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Президент США Дональд Трамп заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что США победят в гонке вооружений, сообщают американские СМИ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Американский президент Дональд Трамп во время последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией и могут победить в ней. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на два неназванных источника.

"Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу", – передает телеканал слова Трампа. 

Разговор лидеров двух стран состоялся 20 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе этого разговора Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты, пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника. 

По словам источника, Трамп заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений. В то же время президент США отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Россия никогда не стремилась подстегнуть гонку вооружений, отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Такой задачи у нас нет. То оружие, которое мы создаем, это оружие защиты. Оно, наоборот, должно предотвратить возможную гонку вооружений, потому что нет смысла ее затевать, так как Россия не станет легкой добычей. Все без исключения шаги нашей страны в этой сфере были ответной реакцией на действия США", – сказал Владимир Шаповалов.

Он отметил, что новый виток гонки вооружений выльется в серьезные финансовые потери и для самих США – и в Вашингтоне должны это понимать. 

"В настоящий момент США достаточно сильно отстают в целом ряде компонентов от России. И те действия, которые они хотят предпринять в рамках декларируемой ими гонки вооружений, обойдутся достаточно серьезными потерями, прежде всего финансовыми, для американских граждан. Россия к этим действиям США готова, но не она является инициатором и сторонником идеи гонки вооружений", – напомнил Владимир Шаповалов.

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию первого марта рассказал о новейших видах российского оружия. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Вагнер
Не сложно выиграть гонку, если соревнуешься только сам с собой
09:18
30.03.2018
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Сергей Гулин
Какая гонка вооружений, какое новейшее оружие, бесполезная трата денег, Амеры на кнопку нажали, мы на кнопку нажали, нет больше планеты, так какая разница у кого танков и оружия больше, после 3 мировой планеты не будет, а политиканы длиной стволов меряются....
09:17
30.03.2018
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