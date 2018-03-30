Европейские дороги приспособят под танки НАТО

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Европейский союз намерен упростить перемещение военнослужащих и военной техники между странами-участницами ЕС, говорится в плане Еврокомиссии.

В 2017 году в ходе председательства Эстонии в Евросоюзе была проведена оценка транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора (в который входят Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Германия, Нидерланды, Польша и Финляндия). В результате анализа выяснилось, что некоторые виды вооружений и военной техники не могут перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за своих габаритов и массы.

В связи с этим до конца 2019 года ЕС проведет проверку всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке военной техники. Сообщается, что по итогам анализа в случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры Европейского союза.

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