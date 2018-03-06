В США заявили, что готовы "защищать" страны Балтии от России

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. США будут и дальше поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в противодействии попыткам России вмешиваться в дела этих стран, заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса Эд Ройс.

"Наши отношения с государствами Балтии прочные и продолжительные, укрепленные в годы советской оккупации, когда США отказались признать их включение в СССР. Сегодня наши балтийские союзники вновь сталкиваются с Кремлем, который хочет подорвать, вмешаться и запугать" — говорится в заявлении Ройса по итогам его встречи с главами МИД прибалтийских стран.

В заключение конгрессмен пообещал "твердо поддерживать" союзников в регионе и вместе противостоять "агрессивным атакам" Москвы.

Накануне министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии провели переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и высказали опасения по поводу "гибридной угрозы" со стороны России.

На встрече также обсуждался предстоящий визит глав стран Балтии в Вашингтон. "В настоящее время успешно идет подготовка к ней (к встрече с Трампом. — Прим. ред.). Мы надеемся, что она даст ясный сигнал об оживлении торговых отношений и укреплении безопасности стран Балтии", — заявил после переговоров с Тиллерсоном министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Слова об "угрозе" со стороны России периодически звучат из уст прибалтийских политиков. При этом в Кремле неоднократно указывали на то, что все страны НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы "наступательных планов" и используют миф об "угрозе с Востока" только для того, чтобы разместить больше техники у российских границ.