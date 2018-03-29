Владелец рассказал о ситуации на судне "Норд" после его задержания Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Запасы продовольствия, воды и топлива у экипажа захваченного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" на исходе, сообщил РИА Новости представитель судовладельца — производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь).

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находилось 10 членов экипажа. Все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

"Запасы продовольствия, питьевой воды и топлива у экипажа подходят к концу. Команда вынуждена экономить, так как не знает, сколько еще их продержат украинские пограничники", — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева немедленно освободить членов экипажа судна "Норд".

Судно "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.