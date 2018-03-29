МИД потребовал освободить экипаж судна "Норд"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва требует от Киева немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна "Норд" и возвратить его законному владельцу, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства", — сказала Захарова на брифинге.
"Мы рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России сделанный в марте 2014 года. Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна "Норд" законному владельцу", — добавила официальный представитель МИД РФ.