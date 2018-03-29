В Казахстане в десятках квартир выбило стекла из-за подрыва льда на Иртыше

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Из-за взрывных работ на реке Иртыш без стекол остались десятки квартир нескольких домов в казахстанском городе Семей (бывший Семипалатинск), сообщает nur.kz.

По данным издания, взрыв прогремел в 14:47. В это время многие находились на работе, поэтому удалось избежать серьезных последствий. Тем не менее несколько человек получили порезы и царапины, кому-то стало плохо с сердцем. Один ребенок госпитализирован.

Жителям ближайших зданий удалось снять на видео момент взрыва.

В ТОО "Востоквзрывпром" пояснили журналистам, что проводят взрывные работы для освобождения Иртыша ото льда в соответствии со всеми правилами. Однако эффект ударной волны никто не отменял. Акимат Семея был в курсе событий и должен был заблаговременно оповестить местных жителей о проводящихся работах.