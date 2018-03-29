Власти ДНР назвали обвинение Киева в применении лазерного оружия бредом

ДОНЕЦК/КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Госпогранслужба Украины обвинила ополченцев в использовании лазерного оружия в Донбассе, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что такого оружия у них нет.

Как заявили в Госпогранслужбе Украины, один из военнослужащих, осуществляя наблюдение через оптический прибор, был ослеплен лучом, в результате чего получил ожог сетчатки глаза. "Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ДНР отвергли эти обвинения.

"Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет", — сказал РИА Новости представитель командования ДНР.