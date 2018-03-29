Борис Джонсон сравнил "дело Скрипаля" с романом "Преступление и наказание"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в среду сравнил так называемое "дело Скрипаля" с действиями, описанными в начале романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

"Это скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают", — говорится в тексте речи Джонсона, опубликованной на странице британского МИД.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.