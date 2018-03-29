В США отказали Саудовской Аравии в отклонении исков по теракту 11 сентября

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке в среду отказал в ходатайстве представителям Саудовской Аравии, которые просили отклонить иски родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, передает издание Middle East Eye.

Как уточняет издание, решение было принято на основе американского закона "Справедливость против спонсоров терроризма" (JASTA) от 2016 года, который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства.

Родственники погибших в своих исках указывают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им "помощь и содействие".

Теракты 11 сентября 2001 года были совершены членами группировки "Аль-Каида"* в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. В результате погибли около трех тысяч человек. Власти Саудовской Аравии отрицают свою причастность к преступлениям и выступают против распространения на них соответствующего закона США.

* Запрещенная в России террористическая организация