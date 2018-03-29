В США отказали Саудовской Аравии в отклонении исков по теракту 11 сентября

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке в среду отказал в ходатайстве представителям Саудовской Аравии, которые просили отклонить иски родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, передает издание Middle East Eye.
Родственники погибших в своих исках указывают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им "помощь и содействие".
Теракты 11 сентября 2001 года были совершены членами группировки "Аль-Каида"* в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. В результате погибли около трех тысяч человек. Власти Саудовской Аравии отрицают свою причастность к преступлениям и выступают против распространения на них соответствующего закона США.
* Запрещенная в России террористическая организация