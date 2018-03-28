Киев готовится к "какому-то реваншу" в Донбассе, считает Лукашевич

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев, изменив формат операции украинских войск и приняв закон о реинтеграции Донбасса, готовится к "какому-то реваншу".

"Так что все признаки того, что Украина, видимо, готовится к какому-то реваншу, налицо, поэтому напряжение возрастает. В значительной мере теперь требуется адекватная реакция и сообщества ОБСЕ, и в первую очередь нашей мониторинговой миссии", — заявил постпред в эфире телеканала "Россия 24", прокомментировав изменение формата и закон реинтеграции Донбасса.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию. Порошенко 16 марта сделал заявление, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен, введен режим "операции объединенных сил". Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Наев заявил, что не намерен контактировать с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, будет говорить с ними "на языке военной силы".