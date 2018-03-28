В партии "Наш край" прокомментировали слова Климкина о введении латиницы

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Партия "Наш край" считает, что заявление министра иностранных дел Павла Климкина о введении на Украине латиницы наряду с кириллицей расколет украинцев на вражеские лагеря, призывает руководство страны дать политическую и юридическую оценку заявлению главы МИД.

Ранее Климкин предложил подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы параллельно с кириллицей.

"Климкин предлагает пустую дискуссию, которая расколет украинцев на вражеские лагеря. Мы призываем руководство государства дать политическую и юридическую оценку этому позорному поступку. Министр Климкин унижает значимость и значение украинских традиций, исторического наследия нашей нации", — говорится в опубликованном на сайте заявлении партии.