Климкин предложил обсудить введение на Украине латиницы

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы параллельно с кириллицей.

"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников – журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", — написал глава МИД на своей странице в Facebook.

При этом Климкин считает, что нужно работать над тем, что "объединяет, а не разъединяет".

"С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", — написал министр, обращаясь к своей аудитории.

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