Проигрывать обидно: таджикские футболисты подрались с филиппинскими на поле

ДУШАНБЕ, 28 мар – РИА Новости. Игроки сборной Таджикистана уступили в отборочном матче Кубка Азии команде Филиппин, после чего устроили драку с соперниками прямо на поле, сообщает Sputnik Таджикистан.

Решающая встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу Филиппин. Подопечным Хакима Фузайлова нужна была только победа. Таким образом, таджикская команда провалила отборочный турнир Кубка Азии-2019 в квартете "F" и выбыла из дальнейшей борьбы.

Раздосадованные игроки сборной Таджикистана устроили драку с филиппинцам. Под конец матча игроки пошли в рукопашную прямо на поле. Драка продолжалась несколько минут — судье удалось усмирить игроков, показав несколько красных карточек.

Футболисты Филиппин были лидерами группы и сохранили свое положение в таблице после матча с Таджикистаном.

В отборочном раунде Кубка Азии-2019 Таджикистан уже встречался с Филиппинами и тогда проиграл им дома со счетом 3:4.

После поражения и невыхода в финальную часть Кубка Азии главный тренер сборной Таджикистана Хаким Фузайлов подал в отставку

Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан>>