Сеул надеется, что визит Ким Чен Ына в Пекин внесет вклад в сохранение мира

ТОКИО, 28 мар — РИА Новости. Правительство Южной Кореи надеется, что визит лидера КНДР, председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына в Китай внесет вклад в решение ядерной проблемы и сохранение мира, говорится в распространенном в среду комментарии южнокорейского МИД.

"Правительство (Южной Кореи) надеется, что нынешний визит в Китай председателя Кима в преддверии переговоров на высшем уровне между Югом и Севером, а также американо-северокорейского саммита, внесет вклад в денуклеаризацию и укрепление мира на Корейском полуострове", — говорится в комментарии МИД Южной Кореи.

Ким Чен Ын посетил Пекин на этой неделе на спецпоезде из Пхеньяна.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.

Япония, которая совсем недавно выступала против диалога с Пхеньяном из-за его ядерно-ракетной программы, также резко изменила свою позицию на фоне развития событий вокруг КНДР и не исключила проведения своего саммита с северокорейским государством.