Живущему в Британии бизнесмену из России угрожали после отравления Скрипаля

Палатка на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Палатка на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Российский бизнесмен Валерий Морозов, проживающий в Великобритании и получивший письма с угрозами после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратился в полицию и находится с ней в постоянном контакте. Об этом он сам рассказал в интервью РИА Новости.

Известно про угрозы в адрес Морозова стало 22 марта, когда бизнес-омбудсмен Борис Титов привел это в качестве примера давления на скрывающихся в Британии предпринимателей из России из-за "дела Скрипаля". Морозов, знавший экс-полковника ГРУ и занимающийся строительным бизнесом, подтвердил, что получил два письма с угрозами. По его словам, одно было на английском языке, а второе написано на "плохом" русском.

"Да, мне пришло два письма с угрозами по электронной почте от некоего Маттео Ди Лукки. Но угроз со стороны британских властей или спецслужб, как пишут некоторые СМИ, не было. Британские спецслужбы на меня не давят, не угрожают, ни под каким давлением я не нахожусь. Ни о какой конфронтации речи не идет", — сказал собеседник агентства.

Российский предприниматель Валерий Морозов, живущий в Британии, утверждает, что лично знаком со Скрипалём. После инцидента в Солсбери ему начали присылать письма с угрозами. pic.twitter.com/5YCJOHtW3P — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 марта 2018 г.

​Бизнесмен сообщил, что обратился в полицию в связи с угрозами, однако покидать Великобританию пока не собирается. "Я нахожусь в контакте с полицией. Они занимаются этим вопросом", — сказал Морозов, добавив при этом, что какая-либо специальная охрана к нему не приставлена.

По его словам, в первом письме содержался следующий текст: "Валери, они получили Сергея они теперь приходят за вами. Сэр, лучше всего сейчас соблюдать спокойствие и быть начеку. Будешь ты у меня по ниточке ходить". Также автор попросил перевести на счет, номер которого был указан в письме, два биткоина.

Во втором письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, автор спрашивает бизнесмена: "Вас не заботит, что произойдет с вами? Ждем подтверждения".

Морозов отметил, что не просил включить его имя в так называемый "список Титова", хотя встреча с помощником бизнес-омбудсмена состоялась. В начале февраля Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Как уточнил Морозов, он говорил на встрече о том, что хотел бы прекращения его преследования в России, а также доведения до конца инициированного им уголовного дела.

В 2010 году Морозов как совладелец "Москонверспрома" подал в следственные органы заявление по фактам получения взяток должностными лицами при получении подрядов на строительство олимпийских объектов в Сочи. Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемым по этому делу был заместитель начальника Главного управления капитального строительства управления делами президента РФ Владимир Лещевский. Он сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей приказом Владимира Кожина, который тогда занимал пост управляющего делами президента.

Морозов тогда заявлял, что Лещевский якобы требовал от него за строительство в Сочи взятку в размере 12% от суммы контракта. Из-за этого, как заявил бизнесмен в интервью британской газете The Sunday Times и радио "Коммерсантъ FM", у "Москонверспрома" начались проблемы с подрядными работами по реконструкции оздоровительного комплекса "Дагомыс" и санатория "Сочи" (по словам Морозова, компания выполняет работы по заказу управделами). Лещевский отрицал все эти обвинения. Позднее дело закрыли.

Через год Морозов снова напомнил о себе, опубликовав в одной из газет статью, где говорил о коррупции в управделами президента. В статье говорилось, что якобы имеются факты коррупции при строительстве объектов, которые находятся в ведении управделами. Кожин тогда подал на издание в суд. Иск касался защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскания 1 миллиона рублей компенсации за распространение изданием недостоверной информации. Иск был удовлетворен, издание по решению суда должно было выплатить 100 тысяч рублей, а сам Морозов, один из авторов статьи, 30 тысяч рублей. Сообщалось, что эти 30 тысяч рублей Кожин перечислил в один из детских домов.