"Четкий сигнал": НАТО сократит штат российской миссии при альянсе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства России при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

"Совет НАТО сокращает максимальное число сотрудников постпредства России при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением. Это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20 человек", — заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "это дает четкий сигнал России о том, что существуют издержки и последствия для ее неприемлемой и опасной модели поведения" и "это следует за отсутствием конструктивного ответа России на то, что произошло в Солсбери".

"Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим юридическим обязательствам", — сказал в своем заявлении генсек НАТО.

Политика НАТО в отношении России не изменится

Столтенберг заявил, что решение о сокращении числа сотрудников российского представительства при организации на 10 человек в ответ на инцидент в Солсбери не меняет политику альянса в отношении России.

"НАТО по-прежнему привержена своему двойному подходу сильной обороны и открытости к диалогу", — заявил он.

Генсек также отметил, что Брюссель готовится провести очередное заседание совета Россия — НАТО, на котором планирует продолжить "содержательный диалог" с Москвой.

Ответ Москвы

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

По словам министра, ситуация вокруг "дела Скрипаля" доказывает, что в мире осталось не так много стран, проводящих независимую политику.

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", — сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "Россия будет руководствоваться принципом взаимности".

По его словам, Кремлю и МИД предстоит проанализировать ситуацию. "Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", — сказал он журналистам.

Песков добавил, что окончательное решение примет глава государства.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Суммарно покинуть страну пребывания придется 151 дипработнику.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.