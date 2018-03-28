Япония ждет от Китая разъяснений из-за визита Ким Чен Ына

Визит Ким Чен Ына в Китай. 28 марта 2018 года

Визит Ким Чен Ына в Китай. 28 марта 2018 года

ТОКИО, 28 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту северокорейского лидера в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений, передает агентство Киодо.

"Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — приводит агентство слова премьер-министра.

Визит лидера в Китай КНДР Ким Чен Ына с супругой прошел 25-27 марта под покровом тайны: сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из Пекина. Ранее Китай направил пояснения президенту США Дональду Трампу.