Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай

ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына вновь совершить визит в Китай, говорится в заявлении на сайте китайского МИД по итогам встречи двух руководителей в Пекине.

"Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай", — сказал Си Цзиньпин во время приема в честь северокорейских гостей в государственной резиденции Дяоюйтай.

Китайский лидер отметил, что это резиденция была свидетелем развития традиционной дружбы между двумя странами, а также близких отношений между предыдущими лидерами КНР и Северной Кореи и их руководящих партий, которые "стали примером для нас".

"Этой весной, полной счастья и надежд, я верю, что моя первая встреча с генсеком КПК Си Цзиньпином принесет плоды дружбы Китая и КНДР, а также поспособствует миру и стабильности на Корейском полуострове", — заявил в свою очередь Ким Чен Ын, добавив, что "дружба с Китаем для Пхеньяна особо важна".