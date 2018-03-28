Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

ТОКИО, 28 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Пекин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Северную Корею, приглашение было принято, передает северокорейское агентство ЦТАК.

"Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая", — заявил в этой связи Ким Чен Ын на встрече с Си Цзиньпином.

Визит лидера в Китай КНДР Ким Чен Ына с супругой прошел 25-28 марта под покровом тайны: сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из Пекина.

По окончании визита Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину, в котором выразил "удовлетворение совпадением мнений по вопросам, представляющим взаимный интерес".