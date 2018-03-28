В Китае оценили усилия КНДР по улучшению ситуации на Корейском полуострове

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с посетившим Пекин 25-28 марта лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил о том, что Пекин ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Синьхуа.

"Си Цзиньпин заявил, что на Корейском полуострове в последний год наблюдаются положительные изменения, Китай ценит важные усилия, предпринятые КНДР", — сообщает агентство.

Он добавил, что "Китай призывает все стороны поддержать улучшение межкорейских связей, предпринять конкретные действия для обеспечения проведения мирных переговоров, Китай продолжит играть свою конструктивную роль по этой проблеме и работать со всеми сторонами, включая КНДР, ради смягчения напряженности на Корейском полуострове".