Ким Чен Ын хотел лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который совершил трехдневный визит в Китай, назвал своей обязанностью лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием, передает агентство Синьхуа.

"Ким Чен Ын заявил, что Си Цзиньпин получил поддержку КПК и всего китайского народа, как ядро руководства, и был переизбран на должности председателя КНР и Центрального военного совета. Он заявил, что это была его обязанность приехать и поздравить Си Цзиньпин лично, что соответствует дружественной традиции между КНДР и КНР", — говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта, который до сего дня держался в секрете.