Выстрелившего в ребенка казахстанца освободили в зале суда

АСТАНА, 27 мар – РИА Новости. Суд в Темиртау вынес приговор в отношении 33-летнего жителя казахстанского города, который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил с балкона в ребенка, следует из приговора суда, оказавшегося в распоряжении Sputnik Казахстан.

Как выяснилось, днем 24 августа прошлого года подсудимый со знакомым распивал спиртное в своей квартире. Мужчины вышли на балкон третьего этажа, чтобы покурить. В этот момент подсудимый увидел двух мальчиков, которые играли в песочнице.

Мужчина вытащил из шкафа пневматическую винтовку, зарядил ее свинцовой пулей, а затем выстрелил в семилетнего мальчика. Пуля не попала в ребенка.

Однако подсудимый на этом не остановился: перезарядил винтовку и выстрелил вновь. Выпущенная пуля попала ребенку в грудь и повредила легкое, его здоровью был нанесен тяжкий вред. Мальчика госпитализировали.

Мужчина скрылся с места преступления, однако затем пошел на сделку со следствием и признал свою вину.

Судья Талгат Елеуов учел чистосердечное раскаяние жителя Темиртау и то, что он добровольно возместил ущерб пострадавшему. Мужчина работает водителем и ранее не был судим.

Его признали виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Согласно приговору, жителя Темиртау освободили из-под стражи в зале суда.

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